Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Пятница, 30. декабря

+5°C
Ветер: R 8.1 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Daniela, Daniels, Dāniels, Dāvids, Dāvis

Последние победы года

Ключевые слова баскетбол | чемпионат Лиепаи

В последних матчах чемпионата Лиепаи по баскетболу этого года победили команды "ЛССС", "Павилостас новадс" и "Оскара транспортс". Следующие матчи турнира состоятся в конце первой полной недели января.

В матче первого дивизиона команда "Оскара транспортс" со счетом 76:63 обыграла команду "Геодезистс". "Перевозчики грузов" повели в счете уже в начале матча, а в его продолжение увеличили свой перевес до двузначной цифры. Самым результативным игроком у победителей с 16 очками был лучший игрок чемпионата Ник Лагздиньш, а в пользу "геодезистов" 17 очков набрал Рейнис Эгле.

Во втором дивизионе состоялись два матча. В первом из них команда "Павилостас новадс" со счетом 76:47 разгромила команду "Ога". До этого матча в турнире более успешно играли гробинчане, они победили также в первой дуэли между упомянутыми командами в этом сезоне. В свою очередь, во втором тайме павилостчане обеспечили себе уверенную победу, которая для них была лишь второй в этом сезоне. В пользу победителей Каспар Квиесис набрал 30 очков, а у проигравших 12 очков на счету Тома Битерса. Команда туристического клуба "Ога" участвовала также в последнем матче года, в котором со счетом 58:71 уступила команде Лиепайской школы спортивных игр. В ее пользу Ренар Спинга набрал 25 очков, а у "туристов" по 11 очков набрали Каспар Криствалдс и Кристап Симсонс. 

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

+ просмотреть все

Баскетбол

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!