Последние победы года

Ключевые слова баскетбол | чемпионат Лиепаи

В последних матчах чемпионата Лиепаи по баскетболу этого года победили команды "ЛССС", "Павилостас новадс" и "Оскара транспортс". Следующие матчи турнира состоятся в конце первой полной недели января.

В матче первого дивизиона команда "Оскара транспортс" со счетом 76:63 обыграла команду "Геодезистс". "Перевозчики грузов" повели в счете уже в начале матча, а в его продолжение увеличили свой перевес до двузначной цифры. Самым результативным игроком у победителей с 16 очками был лучший игрок чемпионата Ник Лагздиньш, а в пользу "геодезистов" 17 очков набрал Рейнис Эгле.

Во втором дивизионе состоялись два матча. В первом из них команда "Павилостас новадс" со счетом 76:47 разгромила команду "Ога". До этого матча в турнире более успешно играли гробинчане, они победили также в первой дуэли между упомянутыми командами в этом сезоне. В свою очередь, во втором тайме павилостчане обеспечили себе уверенную победу, которая для них была лишь второй в этом сезоне. В пользу победителей Каспар Квиесис набрал 30 очков, а у проигравших 12 очков на счету Тома Битерса. Команда туристического клуба "Ога" участвовала также в последнем матче года, в котором со счетом 58:71 уступила команде Лиепайской школы спортивных игр. В ее пользу Ренар Спинга набрал 25 очков, а у "туристов" по 11 очков набрали Каспар Криствалдс и Кристап Симсонс.