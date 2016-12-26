Праздничный пирог немного подгорел

Ключевые слова порзиньгис кристап | нба

В конце прошлой недели два матча провел нью-йоркский баскетбольный клуб "Никс". В матче с командой "Мэджик" (Орландо), которая занимает 12-е место в Восточной конференции, была одержана победа со счетом 106:95, в свою очередь, в матче с бостонской командой "Селтикс" ньюйоркцы проиграли со счетом 114:119. Следует заметить, что незадолго до первого матча Кристап Порзиньгис был признан лучшим спортсменом года Латвии.

Начало четвертой четверти первого матча заставило поволноваться болельщиков лиепайчанина Кристапа Порзиньгиса. Наш баскетболист после неудачного столкновения, прихрамывая, покинул площадку. Но впоследствии Кристап вернулся к скамье запасных "Никс". Медики решили, что Порзиньгис может вернуться на площадку, однако главный тренер нью-йоркской команды Хорначек решил пощадить нашего баскетболиста, поскольку перевес на площадке уже был значительным, и не было необходимости еще раз отправлять на площадку Кристапа. Порзиньгис в этом матче набрал 12 очков, сделал 4 подбора, блокировал 2 броска соперников, перехватил один мяч, трижды ошибся, а также получил одно замечание.

Следующий матч команда "Никс" провела в Рождество с бостонской "Селтикс". Полученная в предыдущем матче травма не была столь серьезной, чтобы Кристап Порзиньгис не смог выйти в этом матче на площадку уже в стартовом составе. До 7-й минуты второй четверти небольшое превосходство было у команды "Никс", а затем в течение неполных двух минут игрок "Селтикс" Джей Кроудер сделал три успешных трехочковых броска и вывел гостей вперед.

После этого рывка бостонская команда не уступала лидерство до 10-й минуты четвертой четверти, когда фантастическую игру продемонстрировал Порзиньгис, набрав 6 очков и помогая за 66 секунд до конца четвертой четверти добиться 112:112. Свое последнее слово все-таки сказали баскетболисты "Селтикс", которые провели концовку более хладнокровно. Кристап Порзиньгис в течение 37 минут набрал свой очередной дабл-дабл этого сезона – у него 22 очка и 12 подборов. Еще на счету Кристапа два перехваченных мяча, четыре блокированных броска, одна результативная передача и четыре замечания. После этих матчей команда "Никс" сохранила 5-е место в Восточной конференции.

Следующий матч команда "Никс" проведет на выезде в ночь на 29 декабря с командой "Хокс" (Атланта), которая занимает 6-е место в Восточной конференции.