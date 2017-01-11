Ключевые слова баскетбол | чемпионат Лиепаи

В чемпионате города Лиепаи по баскетболу проведены первые матчи 2017 года, в которых победили команды "ЛССС", "ЛППП-2", "Лиепаяс университате" и "Оскара транспортс", информировал организатор соревнований Мартиньш Козловский.

Первыми на площадку вышли команды второго дивизиона – "ЛССС" и "ЛССС-2". В этом матче явно доминировала первая команда Лиепайской школы спортивных игр, которая одержала уверенную победу с 111:48. У победителей самым результативным был Ренар Спинга с 20 набранными очками. Борьба двух других команд дивизиона – "ЛППП-2" и "Павилостас новадс" была более упорной. В ней команда "ЛППП-2" переломила ход игры и выиграла со счетом 73:60, хотя после первого тайма со счетом 36:28 лидировали соперники. Самым результативным у победителей был Эдгар Каспарс с 29 набранными очками.

В интригующем матче первого дивизиона команда "Лиепаяс университате" со счетом 73:68 обыграла "Лесьо Форс". Артур Ласманис в пользу победителей набрал 27 очков.

В матче финалистов чемпионата предыдущего года – "Оскара транспортс" и "ЛППП/Ница" – лидеры этого сезона, баскетболисты "Оскара транспортс" подтвердили статус фаворитов и выиграли со счетов 86:71. В пользу "транспортников" 23 очка набрал Андис Зариньш.