Том Лейманис возвращается в Лиепаю

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Спортивный клуб "Лиепаяс лаувас" информирует, что он привлек Тома Лейманиса, которого лиепайчане от клуба родного города этого защитника – "Вентспилс" арендовали два сезона с 2014 до 2016 года.

Лиепайский клуб с баскетболистом договорился о сотрудничестве на баскетбольный сезон 2017/2018 года, – говорится в сообщении СК "Лиепаяс лаувас". В Отличие от предыдущих сезонов, в этом году лиепайчане не будут арендовать Лейманиса.

В команде спортивного клуба "Лиепаяс лаувас" – "Лиепая/Триобет" Т.Лейманис в сезоне 2015/2016 года в ЛБЛ в среднем завоевал 7,7 очка, сделал 2,7 подбора и 3,7 результативных подачи. В свою очередь, в прошлом сезоне Том в рядах "Вентспилса" играл в Лиге чемпионов и Латвийской баскетбольной лиге. В ЛБЛ Лейманис в среднем завоевал 4,9 очка, сделал 1 подбор и 1,6 результативных подачи.

Представители баскетбольной общественности ранее указывали, что после успешных сезонов в Лиепае, где у Лейманиса было большое игровое время и он проявлял себя с лучшей стороны, в Вентспилсе он не пользовался таким большим доверием тренеров. Поэтому, хотя Том перешел в команду более высокого уровня, присоединение к "Вентспилсу" в отношении развития не стало шагом вверх.

Ранее главный тренер Лиепайского баскетбольного клуба Агрис Галвановский говорил, что команду нужны разыгрывающий и центральный игрок. Вместе с присоединением Т.Лейманиса позиция разыгрывающего в лиепайской команде заполнена, и "львы" еще следят за рынком латвийских баскетболистов, рассматривая возможности договориться с каким-нибудь центральным игроком. Больше ясности о завершении комплектования состава может появиться в ближайшие пару недель.

В свою очередь, до конца этой трудовой недели местные клубы должны записаться для участия в Латвийской баскетбольной лиге. За кулисами слышны разговоры, что нет ясности о количестве участников ее следующего сезона, так как имеются определенные опасения относительно существования некоторых команд ЛБЛ предыдущих сезонов.