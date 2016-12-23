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Травма Порзиньгиса не помешала "Нью-Йорку" одолеть "волшебников" из Орландо  (2)

Ключевые слова порзиньгис кристап | баскетбол | нба

Фото: AFP/Scanpix

"Нью-Йорк Никс" провел очередной матч в регулярном чемпионате НБА. На своей площадке команда Кристапа Порзиньгиса принимал "Орландо Мэджик". С первых минут "Никс" ушел вперед и не упускал преимущества. При этом латвийский форвард в первой четверти не набрал ни одного очка, что не удивительно, если учесть отсутствие бросков с его стороны. Правда, во второй 12-минутке Кристап исправился и стал пополнять свою и командную копилку.

После большого перерыва перевес "Никс" одно время достигал "+17", а в начале заключительной четверти Порзиньгис получил повреждение, неудачно приземлившись. Держась за колено, баскетболист отправился в раздевалку и больше на площадке не появлялся. Позже выяснилось, что ничего серьезного не произошло, но рисковать здоровьем одного из лидеров команды при таком сценарии матча "Нью-Йорк" не стал.

Тем временем "Никс" довел дело до 16-й победы в сезоне — 106:95 и продолжает удерживать четвертую строчку в таблице Восточной конференции.

У "Нью-Йорка" самым результативным игроком в этом матче с 19 очками стал Деррик Роуз. Кармело Энтони и Вилли Эрнангомес добавили еще по 15, а Кайл О`Куинн оформил дабл-дабл из 14 очков и 16 подборов. Кристап Порзиньгис за 26 минут 42 секунды, проведенных в игре, набрал 12 очков, совершил 4 подбора, сделал 2 блок-шота и по одной передаче и перехвату.

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