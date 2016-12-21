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Очередной матч в чемпионате НБА провел "Нью-Йорк Никс" Кристапа Порзиньгиса. На своей площадке в "Мэдисн Сквер Гарден" эта команда принимала "Индиану Пэйсерс". Оба клуба находятся на границе попадания в восьмерку сильнейших команд Восточной конференции и очная встреча получилась очень захватывающей. По ходу третьей четверти перевес "Индианы" достигал 15 очков, однако к последнему перерыву благодаря усилиям своих лидеров Кармело Энтони и Кристапа Порзиньгиса "Никс" сократил отставание до "-3".

В заключительной четверти две подряд "трешки" латвийского форварда позволили "Нью-Йорку" перехватить лидерство (105:101) и в дальнейшем "Никс" уже своего не упустил, одержав победу со счетом 118:111.

Самым результативным у победителей стал Кармело Энтони, набравший 35 очков. Кристап Порзиньгис за 33,5 минуты игрового времени принес в копилку команды 21 очка, совершил 8 подборов, сделал 3 блок-шота и отдал одну передачу.