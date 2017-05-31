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У баскетбольных команд возможны новые названия

Ключевые слова лиепая/триобет | баскетбол | женский баскетбол

Вчера баскетбольный клуб "Лиепаяс лаувас" пресс-конференцией завершил сезоны мужской и женской команд этой организации, а также наметил очертания будущего сезона.

Целью команды "Лиепая/Триобет" был выход в шестерку матчей на выбывание, и, как сказал руководитель клуба Артур Кошелев, перед сезоном наблюдалось недоумение по поводу столь скромной задачи, однако он указал, что нужно принимать во внимание ресурсы и возможности клуба. Эту задачу клуб выполнил, и вторую половину сезона можно оценить как хорошую. А.Кошелев подчеркнул и фактор всех тренеров, и хороший микроклимат в команде.

Говоря о будущем, руководитель клуба поведал, что в следующем сезоне в составе останутся Ласманис, Берзиньш и Крастиньш, но уже после окончания официальной части пресс-конференции было сообщено, что достигнута договоренность также с капитаном лиепайчан Аусейсом. Тренер Агрис Галвановский уже беседовал с несколькими молодыми игроками, с которыми достигнута устная, но не юридическая договоренность, поэтому фамилии пока не оглашаются. Также переговоры ведутся с молодыми воспитанниками лиепайского баскетбола.

Главный тренер женской баскетбольной команды "Вега-1/Лиепая" Арманд Мисус указал, что в рамках Восточноевропейской баскетбольной лиги удалось встретиться с сильными соперницами, которые приезжали также в Лиепаю, и наши против фавориток сыграли хорошо. Но первый финальный матч чемпионата Латвии с командой "ТТТ Рига" А.Мисус назвал самым лучшим по содержанию матчем лиепайчанок за последние 6 лет. Говоря о финальной серии, А.Кошелев указал на невиданно большое число болельщиков на лиепайском матче, а также поддержку фанатов.

Капитан команды Кристине Силарая поведала, что баскетболистки хотели выйти в финал Латвийско-эстонской лиги, но это не удалось, все-таки положительно то, что и в этом турнире завоеваны награды. После этого сезона Илзе Якобсоне была включена в список кандидатов в сборную Латвии, лиепайчанки также находятся в числе претенденток в сборные юниоров.

После сезона о завершении карьеры сообщила Кристине Силарая, однако в настоящее время ответ на этот вопрос уже не столь однозначный, и к нему обе стороны вернутся после 15 июня. В то же время свою карьеру завершит Кристина Петермане (Цирша). Если Илзе Якобсоне продолжит карьеру за рубежом, то и она покинет команду, а в противном случае она останется в Лиепае. Однако намечается, что состав не ослабнет, поскольку уже проводились и продолжают проводиться переговоры с латвийскими баскетболистками, которые близки к составу сборной.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 31 мая. 

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