Ключевые слова порзиньгис кристап | баскетбол | нба

В воскресенье "Нью-Йорк Никс" гостил в Индианаполисе, где практически ничего не сумел противопоставить местной "Индиане Пэйсерс". Первую половину встречи хозяева выиграли с перевесом в 19 очков, а перед заключительной четвертью их преимущество составляло уже "+26". Только в концовке игры "Никс" несколько сократил отставание, что никак не сказалось на исходе матча — 123:109 в пользу "Индианы".

Кристап Порзиньгис в этом поединке за 34 минуты игрового времени принес в командную копилку 16 очков, сделал по 4 подбора и блок-шота, отдал 3 передачи, совершил перехват и допустил больше всех в матче потерь — 5.