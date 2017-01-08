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У Порзиньгиса очередные 16 очков  (1)

Ключевые слова порзиньгис кристап | баскетбол | нба

Фото: USA Today Sports

В воскресенье "Нью-Йорк Никс" гостил в Индианаполисе, где практически ничего не сумел противопоставить местной "Индиане Пэйсерс". Первую половину встречи хозяева выиграли с перевесом в 19 очков, а перед заключительной четвертью их преимущество составляло уже "+26". Только в концовке игры "Никс" несколько сократил отставание, что никак не сказалось на исходе матча — 123:109 в пользу "Индианы".

Кристап Порзиньгис в этом поединке за 34 минуты игрового времени принес в командную копилку 16 очков, сделал по 4 подбора и блок-шота, отдал 3 передачи, совершил перехват и допустил больше всех в матче потерь — 5.

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Баскетбол

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