У Порзиньгиса опять меньше десяти очков

Ключевые слова порзиньгис кристап | баскетбол | нба

"Нью-Йорк Никс" в составе с Кристапом Порзиньгисом в очередном матче регулярного чемпионата НБА гостил у одной из худших команд лиги "Филадельфия Сиксерс" и упустил победу, потерпев девятое поражение в последних десяти встречах. "Никс" вел в счете практически на протяжении всей игры. Во второй четверти нью-йоркская команда вела "+17", а в заключительной "+13". И тем не менее команда Джеффа Хорнасека умудрилась проиграть. Не в последнюю очередь и "благодаря" Кристапу Порзиньгису.

У финальной сирены оставалось 27.8 секунды и гостям даже требовалось не забивать, а умело сыграть тактически, чтобы сохранить победный счет (97:96). Хорнасек взял тайм-аут, выпустил Порзиньгиса на площадку и команда сыграла на латвийца, которому совершенно никто не мешал бросать. Кристап и бросил (даже раньше, чем это требовалось, поскольку команда вполне могла владеть мячом еще три секунды) из-за дуги, но даже не попал в само кольцо. Никак не ожидавшие такого подарка баскетболисты "Филадельфии" бросились вперед и Ти Джей Макконнел одновременно с финальной сиреной принес победу "Сиксерс" — 98:97.

Самыми результативными игроками встречи стали игроки "Нью-Йорка" Кармело Энтони (28 очков) и Деррик Роуз (25). Кристап Порзиньгис вторую игру подряд набирает меньше десяти пунктов, на сей раз — 7 (реализован 1 из 6-ти дальних бросков и 2 из 4-х — со средней дистанции). На площадке латвийский форвард провел почти 27,5 минут и еще совершил три подбора, отдал 2 передачи и сделал по одному блок-шоту и перехвату.