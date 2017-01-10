У Порзиньгиса – всего 9 очков

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Еще один неудачный матч в регулярном чемпионате НБАпровел "Нью-Йорк Никс", за который выступает латвийский форвард Кристап Порзиньгис. На своей площадке эта команда уступила "Нью-Орлеан Пеликанс" и потерпела уже восьмое поражение в последних девяти играх. Перед началом игры выяснилось, что в расположение "Никс" не прибыл один из игроков стартовой пятерки — разыгрывающий Деррик Роуз . Позднее он вышел на связь и сообщил, что по семейным обстоятельствам был вынужден срочно уехать в родной Чикаго. "Никс" пока не комментирует происшедшее.

Что касается самой игры, то только в первой четверти "Никс" удавалось держаться с соперником на равных. Начиная со второй преимущество "Пеликанс" стало расти — 51:60 к большому перерыву. А в третьей гости стали уходить вперед просто с космической скоростью. В итоге сперва не выдержали нервы у лидера "Никс" Кармело Энтони, который заработал очередное удаление, получив два технических за споры с судьями.

В последней 12-минутке баскетболисты "Нью-Йорка" сумели несколько сократить отставание, но победа "Нью-Орлеана" в этом матче не вызывала сомнений — 96:110.

Кристап Порзиньгис в этот вечер имел проблемы с точностью бросков и принес в командную копилку только 9 пунктов, а также за 24 минуты на площадке оформил 4 подбора, сделал 2 блок-шота, отдал 1 передачу и допустил 2 потери.