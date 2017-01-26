В гостях у "Маверикс"

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Лиепайчанин Кристап Порзиньгис в матче в ночь на четверг набрал 13 очков, но представляемая им нью-йоркская баскетбольная команда "Никс" на выезде со счетом 95:103 проиграла далласской команде "Маверикс", которая занимает 13-е место в Западной конференции.

Порзиньгис в этом матче провел на площадке 22 минуты, в течение которых реализовал четыре из девяти двухочковых бросков и все пять штрафных бросков, но не реализовал оба трехочковых броска. Еще на счету лиепайчанина 8 подборов, 1 результативная передача, 1 блокированный бросок, 1 ошибка и 5 персональных замечаний.

Неудачным для Порзиньгиса был первый тайм, в котором он получил три замечания и не набрал ни одного очка, поэтому лиепайчанин чаще находился на скамье запасных, чем на площадке. Во втором тайме Порзиньгис играл более успешно и команда, благодаря двум штрафным броскам Кристапа, вышла вперед со счетом 57:54. Неудачно команда "Никс" провела середину четвертой четверти, когда ньюйоркцы в течение четырех минут не набрали ни одного очка, и команда "Маверикс" совершила решающий рывок, а отыграться ньюйоркцам уже не удалось.