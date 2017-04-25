"Вега-1/Лиепая" завоевала серебряные медали

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В третьем матче финальной серии Латвийской женской баскетбольной лиги "Вега-1/Лиепая" на выезде со счетом 59:104 (15:29, 9:19, 21:27, 14:29) уступила команде "ТТТ Рига" и завоевала серебряные медали. В составе лиепайчанок самой результативной с 20 очками была Кристе Друските.

Начальный состав "Вега-1/Лиепая": Друските, Якобсоне, Витола, Силарая, Якобсоне-Пелсе.

Лиепайчанки открыли счет в игре, когда точным дальним броском отличилась Кристе Друските, в свою очередь, Иева Крастиня ответила двумя 3-очковыми бросками, и со счетом 6:3 впереди уже были хозяйки. Рижанки продолжали набирать обороты, и тренер лиепайчанок вскоре был вынужден попросить минутный перерыв, но хозяйки площадки демонстрировали результативную игру и после 10 проведенных минут вели в счете – 29:15.

Вторую четверть "ТТТ Рига" начала с рывка 6:0, а у лиепайских баскетболисток не ладилось завершение удачных атак. Первые очки из игры на втором отрезке встречи наши набрали лишь на 5-й минуте. В целом у обеих команд результативность упала, однако перевес хозяек площадки превышал 20 очков.

В начале второго тайма баскетболисткам "Веги" на мгновение удалось приостановить наступление рижанок, а первые 8 очков в пользу лиепайской команды набрала Друските. Лиепайчанки провели результативную четверть, а литовская легионерка наших набрала 13 очков.

Последний отрезок встречи обе команды начали пятью точными 3-очковыми бросками, а лиепайский тренер Арманд Мисус позволил почувствовать вкус финальной серии и более дальним запасным. Рижанки в этом матче были неудержимыми, и на 6-й минуте последней четверти их перевес достиг уже неприличных 40 очков. "ТТТ Рига" в последнем матче серии одержала уверенную победу и, в серии в целом добившись 3-0, заслуженно стала чемпионом Латвии, а баскетболистки "Вега-1/"Лиепая" завершили чемпионат на второй ступени пьедестала почета.