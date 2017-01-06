Возможность нарастить "мускулатуру"

Свою единственную победу в этом турнире лиепайчанки месяц назад одержали в Гдыне, где обыграли команду Стамбульского университета, которая в Польшу приехала отнюдь не в сильнейшем составе.

Ключевые слова женский баскетбол

Сегодня в Лиепае начинаются трехдневные соревнования Восточноевропейской женской баскетбольной лиги, в которых, кроме хозяек, баскетболисток команды "Вега-1/Лиепая" примут участие "Good Angels" (Польша), "Тигры Астаны" (Казахстан), "Istanbul University" (Турция) и "ТТТ Рига".

На просьбу охарактеризовать предстоящих противниц своей команды и назвать фаворитов этого турнира главный тренер БК "Вега-1/Лиепая" Армант Мисус сказал: "Все команды хорошо укомплектованы по всем позициям. Есть участницы сборных своих стран, есть баскетболистки с опытом женской Национальной баскетбольной ассоциации – WNBA. Будет трудно. У этих команд прекрасно укомплектованы составы. Есть баскетболистки ростом 195 – 198 сантиметров. Фаворитами этапа являются словацкие "ангелы", польские "пчелы" и латвийские "транспортницы". Если в лучшем составе прибудут турецкие "студентки", в том числе Айя Путниня, то их тоже можно будет причислить к полку фавориток. "Такой может быть первая четверка. Трудно найти какое-то слабое место у противниц, но мы с командой Астаны находимся немного в стороне, мы немного слабее", – сопоставление сил объективно оценивает А.Мисус. Тем временем руководитель лиепайского клуба Артур Кошелев считает рижскую команду ТТТ выраженным фаворитом турнира.

В начале декабря на проходивших в Гдыне соревнованиях лиепайчанки разгромили команду Стамбульского университета со счетом 99:46, но турецкая команда на эти матчи приехала не в сильнейшем составе, так как на чемпионате своей страны нужно было играть с командой "Галатасарай".

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