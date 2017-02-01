За игрой наблюдал со стороны

Представляемый Кристапом Порзиньгисом нью-йоркский баскетбольный клуб "Никс" на выезде со счетом 101:117 проиграл вашингтонской команде "Уизардс", которая находится на 4-м месте в Восточной конференции. Лиепайчанин из-за болезни в матче не участвовал.
Перед матчем представители нью-йоркского клуба информировали, что Кристап заразился брюшным вирусом, поэтому в матче не сможет участвовать. Порзиньгис еще пытался размяться перед игрой, но ситуация не улучшилась, и за игрой он наблюдал со стороны.
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