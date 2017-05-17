Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Среда, 17. мая

+11°C
Ветер: D 5.7 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Dailis, Herberts, Umberts

Анастасия уступила Анастасии

Ключевые слова севастова анастасия | теннис

Фото: www.itar-tass.com

Обладательница 18-го места в мировом рейтинге женского тенниса Анастасия Севастова в четверг в Риме во втором туре турнира WTA со счетом 6-7 (4:7), 2-6 уступила находящейся на 17-й позиции мирового рейтинга Анастасии Павлюченковой из России.

В первом гейме Севастова позволила подающей Павлюченковой победить только в одном розыгрыше. В дальнейшем борьба была более равноценной, но все же первая ракетка Латвии обрела перевес 3-0 и 4-1, а следующих четыре гейма выиграла Павлюченкова. В концовке сета Севастова защитила свою подачу, затем взломала подачу соперницы. Правда, затем Севастова проиграла при подаче, и счет стал 6-6. В тай-брейке в первых трех розыгрышах победила Павлюченкова, добившись 6:1.

Также второй сет начался с проигранного гейма подающей, только на этот раз это была латвийская, а не российская Анастасия. Севастова убедительно выиграла третий гейм, а также в тяжелой борьбе была сильнее в пятом, добившись 1-2 и 2-3, но это были единственные выигранные латвийской теннисисткой геймы во втором сете, в котором она проиграла со счетом 2-6.

Соревнования в Риме А.Севастова завершила с завоеванными 60 очками мирового рейтинга, которые не позволят ей улучшить свою рекордную позицию в мировом рейтинге.

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Другие

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!