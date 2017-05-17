Анастасия уступила Анастасии

Ключевые слова севастова анастасия | теннис

Обладательница 18-го места в мировом рейтинге женского тенниса Анастасия Севастова в четверг в Риме во втором туре турнира WTA со счетом 6-7 (4:7), 2-6 уступила находящейся на 17-й позиции мирового рейтинга Анастасии Павлюченковой из России.

В первом гейме Севастова позволила подающей Павлюченковой победить только в одном розыгрыше. В дальнейшем борьба была более равноценной, но все же первая ракетка Латвии обрела перевес 3-0 и 4-1, а следующих четыре гейма выиграла Павлюченкова. В концовке сета Севастова защитила свою подачу, затем взломала подачу соперницы. Правда, затем Севастова проиграла при подаче, и счет стал 6-6. В тай-брейке в первых трех розыгрышах победила Павлюченкова, добившись 6:1.

Также второй сет начался с проигранного гейма подающей, только на этот раз это была латвийская, а не российская Анастасия. Севастова убедительно выиграла третий гейм, а также в тяжелой борьбе была сильнее в пятом, добившись 1-2 и 2-3, но это были единственные выигранные латвийской теннисисткой геймы во втором сете, в котором она проиграла со счетом 2-6.

Соревнования в Риме А.Севастова завершила с завоеванными 60 очками мирового рейтинга, которые не позволят ей улучшить свою рекордную позицию в мировом рейтинге.