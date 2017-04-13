Боксеры удостоились медалей в Риге

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На открытом чемпионате Риги по боксу среди юниоров и юношей лиепайчане завоевали шесть медалей.

Тренер лиепайчан Карлис Книтнерс с радостью отмечает, что на карте латвийского бокса появились новые клубы в Салдусе, Кекаве, Алсунге, Приекули и Огре. В общей сложности в соревнованиях участвовало около 150 боксеров, а Лиепайскую комплексную спортивную школу представляли шесть боксеров и клуб "Олимп спортс" – двое воспитанников Николая Яновича. Соревнования проводились в двух возрастных группах, в старшей стартовали спортсмены, 1999 и 2000 гг.рожд., а в младшей – 2001 и 2002 гг.рожд.

В старшей группе в весовой категории до 75 кг 2-е место занял Сандий Соколовский, в младшей группе в весовой категории до 64 кг Паул Калнитис занял 2-е место, а в категории до 60 кг 3-го места удостоился Айвар Розенбергс. Две медали в Лиепаю привезли и боксеры клуба "Олимп спортс". В младшей возрастной группе 2-е место в весовой категории до 56 кг занял Данила Солоницын, а Даниэль Шутенко завоевал серебро в весе до 49 кг. Воспитанник комплексной спортивной школы Руслан Мазуренко в этой же категории до 49 кг занял 3-е место.

Судьей этих соревнований был лиепайский тренер Райтис Мичулис, который хочет получить категорию латвийского судьи по боксу.