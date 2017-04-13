Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Четверг, 13. апреля

+4°C
Ветер: ZR 7.2 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Egils, Egīls, Nauris

Боксеры удостоились медалей в Риге

Ключевые слова бокс

На открытом чемпионате Риги по боксу среди юниоров и юношей лиепайчане завоевали шесть медалей.

Тренер лиепайчан Карлис Книтнерс с радостью отмечает, что на карте латвийского бокса появились новые клубы в Салдусе, Кекаве, Алсунге, Приекули и Огре. В общей сложности в соревнованиях участвовало около 150 боксеров, а Лиепайскую комплексную спортивную школу представляли шесть боксеров и клуб "Олимп спортс" – двое воспитанников Николая Яновича. Соревнования проводились в двух возрастных группах, в старшей стартовали спортсмены, 1999 и 2000 гг.рожд., а в младшей – 2001 и 2002 гг.рожд.

В старшей группе в весовой категории до 75 кг 2-е место занял Сандий Соколовский, в младшей группе в весовой категории до 64 кг Паул Калнитис занял 2-е место, а в категории до 60 кг 3-го места удостоился Айвар Розенбергс. Две медали в Лиепаю привезли и боксеры клуба "Олимп спортс". В младшей возрастной группе 2-е место в весовой категории до 56 кг занял Данила Солоницын, а Даниэль Шутенко завоевал серебро в весе до 49 кг. Воспитанник комплексной спортивной школы Руслан Мазуренко в этой же категории до 49 кг занял 3-е место.

 Судьей этих соревнований был лиепайский тренер Райтис Мичулис, который хочет получить категорию латвийского судьи по боксу. 

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Другие

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!