Борьба за путевку до конца турнира

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В отборочном турнире Курземского края чемпионата Латвии, несмотря на небольшое число участников, проходила напряженная борьба за выход в финал чемпионата Латвии.

Победитель турнира двух десятков шахматистов Лиепаи, Кулдиги, Вентспилса и Павилостского края Эдмунд Бекс (Кулдига) был выяснен уже задолго до последнего тура, но борьба за еще одну путевку в финал чемпионата Латвии проходила до конца турнира. Эта борьба завершилась важной победой, одержанной в трудной концовке другим кулдигчанином Артуром Фелдманисом над Арисом Озолиньшем, который, так же как Эльдар Багиров (Павилостский край), получил право на участие в полуфинале чемпионата Латвии.

На отборочных соревнованиях чемпионата Латвии по шахматам среди молодежи в Риге Маркус Апенитис занял 5-е место и вышел в финальные соревнования.

На школьной олимпиаде Курземского края в группе 1 – 4- го классов в индивидуальном зачете лиепайчанин Маркус Кезберис победил во всех семи партиях, завоевав 1-е место, а Маркус Апенитис с 6 очками занял 2-е место.

В командном зачете шахматисты Лиепайской 15-й средней школы заняли 2-е место, на 1 очко отставая от победителей кулдигчан, команда Лиепайской 2-й средней школы заняла 3-е место, а четвертыми были воспитанники Гробинской начальной школы.

В следующей группе 5 – 9-х классов команда Лиепайской 2-й средней школы лишь на пол-очка отстала от Кулдиги, и заняла 2-е место, но в индивидуальном зачете победил воспитанник этой школы Алекс Шипицын, а 3-е место соответственно в зачете мальчиков и девочек заняли Максим Батырев и Элина Багата.