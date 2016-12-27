Четыре золотые медали и другие призы

Ключевые слова легкая атлетика

В конце года в розыгрыше Рождественского кубка молодых легкоатлетов в Вентспилсе четыре воспитанника Лиепайской школы спортивных игр завоевали 1-е место.

В этих соревнованиях участвуют легкоатлеты молодежной возрастной группы и группы юниоров, которые мерились силами в 32 дисциплинах. В этот раз соревнованиям международный акцент придало участие молодых легкоатлетов из Литвы и Польши.

Легкоатлеты Лиепайской школы спортивных игр доставили домой много индивидуальных призов – медалей и кубков, а победителями этих соревнований стали Арнис Транкалис в беге на 60 метров с барьерами (8,61 секунды), Гинт Дригулис в беге на 600 метров (1:26,49), Рой Пукс в беге на 1500 метров (4:20,55) и в прыжках в длину Гирт Валдманис (6,69 м).