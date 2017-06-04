Фиаско Севастовой в Париже

Ключевые слова севастова анастасия | теннис

Сегодня на Открытом чемпионате Франции ведущие латвийские теннисистки Анастасия Севастова и Алена Остапенкопровели очередные матчи и одной из них пришлось попрощаться с турниром.

Севастова должна была играть матч третьего круга с хорваткой Петрой Мартич еще вчера, но из-за дождя в столице Франции игра была перенесена на сегодняшний полдень. К сожалению, игра у 19-й ракетки мира не получилась: Анастасия сумела взять за два сета всего два гейма — 1:6, 1:6.

При этом стоит отметить, что Петра пробилась в основную сетку через квалификацию, а на данный момент занимает в рейтинге WTA только 290-ю позицию. Хотя бывали у хорватки и времена получше. Например, в 2012-м году она шла в мировом ранжире 42-й и, безусловно, после "Ролан Гаррос-2017" ощутимо поднимется в нем опять.

На выход в 1/8 финала Мартич сегодня затратила всего 48 минут, не позволив латвийской теннисистке сделать даже хотя бы один брейк, а сама активно выиграла 21 розыгрыш и допустила 13 невынужденных ошибок. Севастова сделала 10 "виннерсов" при 26 собственных неточностях.

Севастова завершила выступление в Париже, набрав 130 рейтинговых очков и заработав 107 тысяч долларов.