Искусство концентрации и точности

Ключевые слова дартс

Метание дротиков, или дартс – не только хорошее и веселое времяпрепровождение, но и серьезный вид спорта. Специфику этого вида спорта помогли объяснить председатель правления Лиепайского клуба дартса Улдис Пирагс и члены правления Янис Купшис и Роман Баркус.

"Сначала лиепайчане ездили в Приекуле, чтобы совершенствоваться и заниматься метанием дротиков, но со временем круг интересующихся расширился, и появилось желание самим в Лиепае создать нечто подобное. Мысль о клубе возникла четыре года назад, и 27 января 2015 года стало официальной датой основания клуба в Лиепае", – поведали лиепайские метатели дротиков.

Рассказывая о профессиональном уровне и интересе к этому виду спорта в Лиепае, наши эксперты пояснили, что в Латвии есть лишь один спортсмен, который может называть себя профессионалом, и это приекульчанин Мадар Разма. Он инвестирует в этот вид спорта и время, и деньги. В Лиепае есть 10 полноправных членов клуба, в свою очередь, тренировки посещают в среднем 20 человек. Согласно средней статистике, метателем дротиков в городе является 30-летний мужчина, который уже раньше занимался спортом.

Поясняя формат соревнований, члены клуба поведали, что существуют четыре категории игроков. Турниры проводятся среди женщин, мужчин, юниоров возрастной группы U-15 и молодежи в группе U-18. Еще соревнования проводятся среди пар и выбранных по жребию пар, где партнеров выбирают по принципу случайности. Во всех этих категориях выясняют чемпиона Латвии. Еще в нашей стране проводятся рейтинговые соревнования в десяти этапах, и международные рейтинговые соревнования, которые проводятся по одноминусной системе. В нашем городе создана Лиепайская лига дартса, в рамках которой каждую среду с сентября по май выясняются лучшие метатели дротиков Лиепаи, которые представляют наш город в масштабе Латвии. Чтобы новичкам было интересно участвовать, созданы две лиепайские лиги дартса. В свою очередь, для лучших восьми метателей дротиков летом создана Лиепайская премьер-лига дартса.

Лиепайчане говорят, что тренировки должны проводиться ежедневно по два часа. Например, британцы, которые задают тон в метании дротиков, практически неотлучно проводят время у цели. Начиная тренировки, нужен опытный советчик, поскольку, если тренируешься один и вырабатывается неправильная техника, то впоследствии это трудно преодолеть.

В нашей стране около 10 – 12 клубов. В Латвии однозначно сильнейшие метатели дротиков из Приекуле, поскольку этот город представляют три участника сборной Латвии – Мадар Разма, Айгар Стрелис, который является многократным чемпионом Латвии, и Ирена Баузе. 2-е место лиепайчане отводят спортсменам из Вецумниеки, в свою очередь, 3-е – екабпилсскому клубу "Лусис". Далее следуют шесть примерно равных по силам клубов, к которым себя причисляют также лиепайчане.

На вопрос, что мотивирует людей заниматься метанием дротиков, руководители клуба признают, что те, кто испытал в нем свои силы, этот вид спорта или очень нравится, или же они остаются равнодушными к нему. Те, кому он пришелся по душе, ощущают адреналин, когда рядом находится равный по силе соперник и появляется настоящая радость соревнований. За рубежом эту мотивацию множат также внушительный призовой фонд и большое число зрителей.

В настоящее время Лиепайский клуб метания дротиков еще находится на ул.Флотес, 16, но вскоре он сменит свое место расположения и переселится в дом общества слепых на ул.Ганибу, 197/205. Каждую среду проводятся соревнования Лиепайской лиги дартса, и тогда можно подать заявку о вступлении в клуб. Желающие могут приходить без своего инвентаря, им клуб обеспечивает. Особенно приглашаются женщины. Много информации можно получить на домашней странице клуба: dartsliepaja.com. Если какое-то предприятие или круг единомышленников хотят провести свои соревнования, клуб может помочь их организовать.

Лиепайский клуб метания дротиков особо благодарит всех доброжелателей: Лиепайское управление спорта, Лиепайский олимпийский центр, ООО "Пата кокматериали", ООО "Good Roof", Лиепайское общество слепых и др.