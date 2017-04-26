Юные пловцы состязались в Елгаве

В Елгаве состоялись 70-е Латвийские спортивные игры по плаванию для спортсменов, 1998 г.рожд. и младше. Лиепайчанка Каролина Куликова на этих соревнованиях завоевала две медали и показала 8-й результат соревнований.
Воспитанница Лиепайской комплексной спортивной школы – ЛОЦ Каролина Куликова с результатом 59,52 секунды победила на дистанции 100 метров вольным стилем, в свою очередь, 2-е место с результатом 2:08,12 она заняла на дистанции 200 метров вольным стилем. За это достижение она получила 646 очков, что было самым высоким достижением среди лиепайских спортсменов. Третью медаль Каролина завоевала на дистанции 400 метров вольным стилем, где с результатом 4:42,85 заняла 3-е место.
Еще две серебряные медали в Лиепаю привез Янис Буцис, который с результатом 52,19 секунды занял 2-е место на дистанции 100 метров вольным стилем, а на 50 метрах вольным стилем он тоже был вторым с результатом 23,59 секунды.
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