Юные звезды боролись в Юрмале

В Юрмале состоялся международный турнир по дзюдо "Юные звезды". Лиепайскую комплексную спортивную школу на этих соревнованиях представляли 19 участников, и 9 из них заняли призовые места.
Победителями этого турнира стали трое лиепайских спортсменов. 1-е места заняли: в возрастной группе U-20 в весовой категории свыше 90 кг Максим Чечеткин, в возрастной группе U-16 в весовой категории до 60 кг Максим Дуйнов и в возрастной группе U-20 в весовой категории до 38 кг Ник Ломоносов.
С девятью завоеванными медалями в конкуренции 76 команд Лиепайская комплексная спортивная школа в общем зачете заняла 7-е место, а победили одесские дзюдоисты.
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