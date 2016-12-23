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Кристап Порзиньгис стал лучшим спортсменом Латвии в 2016 году  (2)

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Лучшими спортсменами Латвии в 2016 году стали семиборка Лаура Икауниеце-Адмидиня и баскетболист Кристап Порзиньгис.

Порзиньгис в этом году привлек внимание всей баскетбольной общественности, блестяще дебютировав в составе нью-йоркского клуба "Knicks" в НБА и став любимцем публики. Порзиньгис получил титул лучшего спортсмена Латвии впервые.

На это звание претендовали также скелетонисты Мартин и Томас Дукурсы, боксер Майрис Бриедис, бобслеист Оскар Мелбардис и гребец Алексей Румянцев.

Среди женщин лучшей спортсменкой Латвии в этом году признана Лаура Икауниеце-Адмидиня, которая эту награду получает второй год подряд.

В этом году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро спортсменка заняла четвертое место, едва не повторив принадлежащий ей же рекорд Латвии.

На титул лучшей спортсменки претендовали также штангистка Ребека Коха, копьеметательница Мадара Паламейка, борчиха Анастасия Григорьева и теннисистка Анастасия Севастова.

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