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Кубок Лиепаи завоевала румынская пара

Ключевые слова спортивные танцы

Завершились международные соревнования по спортивным танцам "Дзинтарласе – 2017", на которых уже третий год подряд лучшие танцевальные пары из 9 стран боролись за специальный приз – Кубок Лиепаи.

В Доме латышского общества соревнования проходили на протяжении всего дня, начиная с самых маленьких танцоров – начинающих, и заканчивая профессиональными танцорами высокого уровня, регулярно участвующими в международных соревнованиях. Кульминацией соревнований стал розыгрыш поддерживаемого Лиепайской городской думой Кубка Лиепаи. Его обладателями в латиноамериканских танцах стала пара из Румынии – Александр Ион и Диана Андреа Том. В стандартных танцах победили и кубок в Белоруссию увезли Александр Самойсюк и Яна Тудвасева.

В судейской коллегии работали специалисты по танцам из 9 стран.

Хорошие в результаты показали также лиепайские танцоры. И на пьедестал полчета поднялись следующие пары лиепайчан: Даниэль Приеде и Виктория Закускина (танцевальный клуб "Аура"), Крист Кундзиньш и Дарта Либека ("Лесто"), Маркус Укстиньш и Паула Минчионок ("Аура"), Карлис Андерсонс и Кира Дедунова ("Аура"), Рудольф Карлис Кнаутс и Милена Матук ("Лесто"), Оскар Артур Бракшис и Хелена Силиня ("Аура"), Маркус Гейслерс и Анита Элизабете Кейре ("Аура"), Гинт Хелмут Гредзенс и Бетия Кайре ("Лесто").

Клуб спортивных танцев "Аура" благодарит за поддержку в организации соревнований "Дзинтарласе" Лиепайскую городскую думу, предприятия ДФДС, "Венден", "BB Wakepark", "Blue Shock Race", "Чили пица", "Сапню пиетура", "Пукю боде", "Мико", "Амули", "Омса" и Лиепайский олимпийский центр.

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