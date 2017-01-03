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Неудача и в парной игре

Ключевые слова севастова анастасия | теннис

Фото: AFP/Scanpix

После неудачи в первом туре одиночных игр теннисного турнира в Шэньчжэне в Китае Анастасия Севастова в паре с Анастасией Пивоваровой из России в первом туре парных игр этого же турнира с результатом 4-6, 6–4, [7:10] уступила Виктории Голубич из Швейцарии и Кристине Плишковой из Чехии.

В первый день года А.Севастова начала новый сезон в Китае, где в первом туре с результатом 6-1, 3-6, 6-7 (6:8) уступила Кристине Плишковой из Чехии.

У воспитанницы лиепайского тенниса была возможность взять реванш в первом туре турнира парных игр, но и в этот раз в равной борьбе потерпела поражение. Обе противницы в мировом рейтинге парных игр находятся выше лиепайчанки и ее напарницы – Пивоваровой. Голубич занимает 125-е место, Плишкова – 179-е, в свою очередь, Анастасия – 193-е, а россиянка Пивоварова – 612-е место в рейтинге. 

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