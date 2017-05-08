Новый рекорд Севастовой в рейтинге WTA

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В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WТА) Анастасия Севастова поднялась на 22-е место, что является теперь ее персональным рекордом.

Хотя на прошлой неделе Анастасия и не играла, но благодаря падению в рейтинге других теннисисток поднялась на две позиции. Ранее самым высоким местом латвийской теннисистки была 23-я строчка рейтинга.

Сегодня Севастова стартует на турнире в Мадриде и сразу получила в соперницы третью ракетку мира Каролину Плишкову.