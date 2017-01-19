Огорчили хозяек

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Ключевые слова севастова анастасия

Фото: Публичное

Лиепайчанка Анастасия Севастова в паре с немкой Анникой Бек в первом туре турнира парных игр открытого чемпионата Австралии по теннису за 79 минут с результатом 7-6 (7:5), 6-1 обыграла Элисон Бай и Лизетт Кабреру из Австралии.

В равноценной концовке первого сета Севастова и Бек не воспользовались двумя сет-пойнтами, когда они вели в счете с 5-3. Еще один сет-пойнт Анастасия и Анника не использовали в следующем гейме, а в тай-брейке представляемый лиепайчанкой дуэт уже в самом начале вел в счете и сохранил превосходство до конца. Во втором сете дуэт Латвия/Германия уже полностью доминировал, уступив соперницам только один гейм. Во втором туре турнира парных игр Севастова и Бек встретятся с одними из лучших специалисток парных игр – Кристиной Младенович и Каролин Гарсией из Франции, которые в турнире посеяны под первым номером. 

Проход во второй тур турнира парных игр Севастова заработала 130 очков рейтинга WTA.

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