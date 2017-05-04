Открыт сезон на воде

В Смилтене на реке Абула состоялся розыгрыш первого и второго этапов Кубка Латвии по гребному слалому. Спортсмены СК "Атварс" с этих соревнований вернулись с медалями.
В соревнованиях участвовали также спортсмены Литвы и Эстонии, а из СК "Атварс" участие принимали Анния Глезере, Бруно Веберс и Иво Курвин.
В возрастной группе U-16 Иво Курвин на обоих этапах завоевал 2-е место, и в первом, и во втором этапе отставая от литовца Кипраса Талачкаса. В свою очередь, Анния Глезере в возрастной группе U-16 на первом этапе заняла 3-е место, уступив литовским спортсменкам Камиле Петраускайте и Доминике Абрамавичюте, а на втором этапе она осталась на 4-м месте. Бруно Веберс на обоих этапах остался на 8-м месте. Представитель СК "Атварс" Айгар Аузниекс после соревнований отметил, что изначально установленная планка была высокой и физическая подготовка в зимний период внесла свою лепту, теперь нужно поработать над техникой.
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