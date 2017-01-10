Первая победа Севастовой в сезоне

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В первом туре парных игр теннисного турнира "Интернэшнл" WTA в Хобарте в паре с Мэнги Минеллой из Люксембурга в течение 45 минут со счетом 6-1, 6-1 обыграла посеянных под четвертым номером Марию Иригойен из Аргентины и Чен Лянь из Китая.

После неудачи в первом туре одиночных игр турнира в Хобарте, в котором Севастова со счетом 2-6, 6-1, 4-6 проиграла Шелби Роджерс из США, лиепайчанка уверенно начала турнир парных игр. До этого турнира Минелла и Севастова занимали в мировом рейтинге парных игр соответственно 126-е и 191-е места. А Иригойен и Лянь – соответственно 55-е и 63-е место.

За выход в четвертьфинал Анастасия заработала 60 очков рейтинга парных игр WTA. За возможность играть в полуфинале дуэт Латвии/Люксембурга будет бороться с Сарой Эррани из Италии и Кирстен Флипкенс из Бельгии.