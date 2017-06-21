Первый триумф в туре МСВ

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Представитель команды США "Holowesko Citadel Racing Team", дуналкчанин Анж Флаксис победил в общем зачете проходившей в Канаде велогонки "Tour de Beauce". У латвийца это первая победа в каких-то многодневных соревнованиях в категории МСВ (Международного союза велоспорта).

"Это приятно в тройне после того, как меня в феврале сбила машина, и я два месяца лечился", – в социальных сетях написал А.Флаксис, который благодарит свою команду и ее участников за помощь на трассе и вне ее.

"Tour de Beauce" это многодневная велогонка категории 2.2 МСВ, в которой Анж принял участие третий раз, – сообщает Латвийская федерация велоспорта. Два года назад Флаксис занял 40-е место, а в прошлом сезоне выбыл.

Перед последним пятым этапом в 122 км он в общем зачете находился на 8-м месте, от лидера Александра Кована отставая на 2 минуты и 13 секунд. За два круга до финиша лидером был Роб Брайтон, который в общем зачете за высокие места не боролся и у которого перевес над семью преследователями составлял более, чем минуту. В числе преследователей был и А.Флаксис, который на последнем круге стал виртуальным лидером общего зачета, а заезд завершил на 4-м месте, победителю проиграв полторы минуты, зато обогнав занимающих высокие места конкурентов, что позволило одержать триумф в многодневной велогонке.

В конце этой недели А.Флаксис будет участвовать в групповом заезде в рамках чемпионата Латвии в Талси.