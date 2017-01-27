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Поединки молодых дзюдоистов в Царникаве

Ключевые слова дзюдо

В Царникаве 21 и 22 января проходил "Новогодний турнир по дзюдо" в четырех возрастных группах. В Лиепаю дзюдоисты привезли восемь медалей.

Наиболее успешно выступили мальчики в возрастной группе U-14, в которой лиепайчане победили в трех весовых категориях. В весе до 35 килограммов победителем стал Кирилл Голубев, который в финале превзошел Маркуса Шайшана из "Кьодая". Другой воспитанник Лиепайской комплексной спортивной школы Иван Михалев остался непревзойденным в весовой категории до 38 килограммов, в финале одолев Артема Горбатенко из клуба "Спарс". В свою очередь, Павел Вишнев в весе до 42 килограммов в финале огорчил другого представителя клуба "Спарс" Алексея Горбатенко.

Вторые места на этом турнире завоевали Ольга Хаснаш (U-12, до 32 кг), Глеб Усанов (U-12, до 32 кг) и Денис Шабанов (U-14, до 32 кг). 

С бронзовыми наградами домой вернулись Александр Белоусов (U-12, до 35 кг) и Артем Седорченко (U-12, до 50 кг). 

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