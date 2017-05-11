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Лидер латвийского женского тенниса Анастасия Севастова в четверг в четвертьфинале престижного Мадридского турнира серии "Premier" с результатом 6-3, 6-3 обыграла Кики Бертенс из Нидерландов, которая в прошлом году играла в полуфинале открытого чемпионата Франции.

Этот успех позволил воспитаннице лиепайского тенниса пройти в полуфинал и на следующей неделе она впервые в карьере войдет в первую двадцатку мирового рейтинга.

Выход в полуфинал обеспечил Анастасии 390 рейтинговых очков, и на следующей неделе в мировом рейтинге она окажется, по крайней, мере, на 18-м месте. Наивысшим достижением латвийского женского тенниса всех времен является достигнутое Ларисой Нейланде в 1988 году 13-е место в мировом рейтинге.

В борьбе за выход в финал Севастова встретится с румынкой Симоной Халеп.