Президент стал чемпионом

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Победителем 72-го чемпионата Лиепаи по шахматам стал президент Латвийской шахматной федерации Арис Озолиньш, а обладателей 2-го и 3-го места отделяли лишь лучшие дополнительные показатели, которые определили, что вторым сильнейшим лиепайским шахматистом этого года является Гундар Мейерс, а третьим – Виталий Дашкевич.

Титул чемпиона города Арису Озолиньшу обеспечили завоеванные в девяти турах 7 очков, а оба его ближайших соперника отстали всего лишь на пол-очка.

Самым лучшим молодым игроком чемпионата с 6 очками был Даниэль Маркаус, который в этом зачете опередил Илью Шаракова и Даниила Гульнева. Первая тройка квалификации сениоров следующая: Владимир Николаев, Владимир Истляев, Валентина Вайновская.

В традиционном проходящем в конце года чемпионате Лиепаи по темпо-шахматам уверенно победил Ивар Берзиньш. Д.Маркаус стал ведущим лиепайским молодым шахматистом и в темпо-шахматах, а среди сениоров победил Харис Стракшис.

В розыгрыше Кулдигского рождественского кубка, в котором участвовали молодые шахматисты Кулдиги, Лиепаи, Вентспилса, Дундаги, Елгавы и Риги, для своей возрастной группы 3-е место завоевал Алекс Шипицын, а Маркус Берзиньш в своей группе с великолепным счетом (6,5 очка из 7), лишь вследствие дополнительных показателей занял 2-е, а не 1-е место.