Проведены главные летние соревнования

Ключевые слова стрельба из лука

В Саласской волости завершились одни из самых значимых соревнований для стрелков из лука в летнем сезоне – 17-й чемпионат Балтии. Лиепаю на этих состязаниях представляли Виталий Соловьев и Янис Бружис, а Гробиню – Каспар Лутерс и Янис Ронис.

Всего в соревнованиях участвовал 61 спортсмен, а лучший результат из стрелков нашего края показал представитель клуба "Archery Liepaja" Виталий Соловьев, который стартовал в классе неоснащенных луков и занял 3-е место. Непревзойденным остался Аидас Юргайтис из Литвы, а представитель "Curland" Янис Ронис занял 4-е место.

Лиепайчанин Янис Бружис стартовал в классе олимпийских луков и занял 5-е место. Бружис участвовал также в командных соревнованиях, где вместе с Игорем Скребелисом из Вентспилса и Марком Казусом из Риги представлял команду "Латвия-2" и в завершение завоевал 2-е место.