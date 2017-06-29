Проведены главные летние соревнования

В Саласской волости завершились одни из самых значимых соревнований для стрелков из лука в летнем сезоне – 17-й чемпионат Балтии. Лиепаю на этих состязаниях представляли Виталий Соловьев и Янис Бружис, а Гробиню – Каспар Лутерс и Янис Ронис.
Всего в соревнованиях участвовал 61 спортсмен, а лучший результат из стрелков нашего края показал представитель клуба "Archery Liepaja" Виталий Соловьев, который стартовал в классе неоснащенных луков и занял 3-е место. Непревзойденным остался Аидас Юргайтис из Литвы, а представитель "Curland" Янис Ронис занял 4-е место.
Лиепайчанин Янис Бружис стартовал в классе олимпийских луков и занял 5-е место. Бружис участвовал также в командных соревнованиях, где вместе с Игорем Скребелисом из Вентспилса и Марком Казусом из Риги представлял команду "Латвия-2" и в завершение завоевал 2-е место.
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