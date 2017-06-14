Сеяная под вторым номером Севастова провалила старт в Ноттингеме

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Неудачей обернулся для латвийской теннисистки Анастасии Севастовой стартовый матч в одиночном разряде на турнире серии WTA International в английском Ноттингеме. После успеха Остапенко в Париже Севастова утратила звание первой ракетки Латвии, но по-прежнему держится очень высоко в рейтинге WTA — 19-е место. Благодаря этому в Ноттингеме Анастасия получила высокий (2-й) номер посева, а ее соперницей в первом раунде стала американка Кристина Макхэйл (WTA, 58).

В первом сете матча латвийская теннисистка была просто не похожа на саму себя: ни одного выигранного гейма и даже намека хотя бы на брейк — 0:6.

Начало второй партии тоже не предвещало Севастовой ничего хорошего: первый гейм Макхэйл на своей подаче взяла под ноль. Но постепенно лиепайчанка выровняла игру, а в седьмом гейме оформила первый брейк и вышла вперед (4:3).

В девятом и десятом геймах Анастасия не реализовала сетболы, за что поплатилась ответный брейком. Но тут же сумела отлично сыграть на подаче соперницы и вернуть лидерство, а затем и взять партию — 7:5.

Дебют решающего сета снова прошел с преимуществом американки, ей опять удалось реализовать брейк-пойнт и выйти вперед (1:3). После седьмого гейма счет для латвийской теннисистки стал критическим — 2:5.

С большим трудом Анастасии удалось выиграть очко на своей подаче, после чего Кристина не реализовала матчбол и позволила сопернице сделать брейк. А дальше Севастова берет под ноль свою подачу и сравнивает счет — 5:5!

В следующем гейме опять следует брейк уже со стороны американской теннисистки, а латвийская отвечает тем же — 6:6 и тай-брейк. И вот здесь Макхэйл своего уже не упустила — 6:7 (2-7).

Любопытно, что сегодня Севастова и Макхэйл снова встретятся на корте, но уже в поединке парного разряда, где латвийская теннисистка заявилась в дуэте с немкой Моной Бартель.