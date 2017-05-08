Севастова обыграла третью ракетку мира

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Латвийская теннисистка Анастасия Севастова (WTA, 22) успешно продолжает выступление на турнире серии WTA Premier в Мадриде, обыграв сегодня во втором круге чешку Каролину Плишкову, к слову, третью ракетку мира. Это была третья встреча теннисисток, до этого они по разу друг друга обыграли. Каролина очень уверенно начала встречу, красиво завершив выигрыш первого очка.

Анастасия отметила не менее уверенно, а затем теннисистки потихоньку стали пробовать цепляться за брейк. Первой серьезно такую возможность в шестом гейме опробовала чешская теннисистка.Севастовой в итоге удалось отыграть два брейк-пойнта и отстоять подачу — 3:3. А в следующем гейме активная игра позволила латвийской теннисистке оформить первый брейк в матче и выйти вперед — 4:3.

После этого игра третьей ракетки мира как-то быстро померкла и в девятом гейме Анастасия со второй попытки оформила сетбол — 6:3.

Во втором сете Севастову уже было не удержать. Во втором гейме с третьего раза она реализовала брейк-пойнт и повела 2:0.

В третьем гейме Каролина вспомнила, кто тут третья ракетка, а кто — 22-я, попыталась навязать свои игру, однако Анастасия не поддалась, отыграла два брейка и ушла вперед — 3:0. Не получилось у чешки вернуть брейк и в седьмом гейме, а в восьмом она уже сама отыгрывала матчбол.

Тем не менее девятый гейм снова оказался последним в партии. Таким образом, Анастасия Севастова отпраздновала победу — 6:3 и вышла в следующий раунд, где сыграет с победительницей матча Барбора Стрыцова (Чехия) — Лара Арруабаррена (Испания).

Выход в 1/8 финала турнира Mutua Madrid Open принес Анастасии 120 рейтинговых очков и $74,7 тысячи. За время своей профессиональной карьеры общая сумма призовых, заработанных 27-летней Севастовой на корте, сегодня достигла двух миллионов долларов ($2,006,803).