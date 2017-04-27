Севастова обыгрывает седьмую ракетку мира и выходит на пятую

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Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова (WTA, 26) сегодня на турнире Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте пробилась в четвертьфинал, одолев теннисистку из топ-10 — британку Йоханну Конту (WTA, 7).

В дебюте матча у Севастовой не заладилась подача и она получила 0-40, два розыгрыша отыграла, но все равно уступила — 0:1. Впрочем, уже в следующем гейме Анастасия проделала тот же трюк на подаче соперницы — 1:1, а в четвертом оформила и второй брейк — 3:1.

Британка ответила тоже брейком, реализацию которого начала таким вот красивым дроп-шотом. Впрочем, два следующих гейма остались за Севастовой (5:2). И хотя Конта после этого взяла на своей подаче третье очко, в девятом для нее все было кончено — 3:6.

Дебют второй партии остался за британской теннисисткой. Ей удалось оформить третий брейк-пойнт в матче, но он стал и последним для нее.

Анастасии сразу удалось отыграть подачу и до 11-го гейма соперницы шли вровень. Вот здесь на подаче Конте все и решилось: Севастова начала с успешного форхенда, оформила пятый брейк и вышла вперед — 6:5.

Следующий гейм стал последним в матче и завершила его латвийская теннисистка красиво — победным эйсом — 7:5.

Всего за игру Севастова подала навылет шесть раз, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету Конты — 1 эйс, 1 двойная и 3 реализованных брейка из 10-ти. Счет в личным встречах стал равным — 2:2.

Пробившись в четвертьфинал, латвийская теннисистка заработала 100 рейтинговых баллов и 17,8 тысяч долларов. За место в полуфинале ей предстоит побороться с пятой ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии.