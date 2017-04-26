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Севастова одолела сильную Стосур

Ключевые слова анастасия севастова

Фото: AFP/Scanpix

Лиепайчанка Анастасия Севастова в матче первого тура Штутгартского теннисного турнира серии "Премьер" за 1 час и 49 минут со счетом 6-1, 4-6, 6-3 обыграла австралийку Саманту Стосур, занимающую 18-е место в рейтинге WTA.

Севастова превосходно начала матч, так как уже в первом туре сломила подачу Стосур и в продолжение сыграла успешно. Австралийка в этом сете допустила несколько двойных ошибок и продемонстрировала блеклую игру. Тем временем лиепайчанка в пятом гейме добилась еще одного брейка и уверенно победила в первом сете.

Во втором сете между теннисистками шла уже более равная борьба, а в третьем гейме австралийка добилась первого брейка в этом матче. В продолжении этого сета Севастова не смогла добиться ни одного брейка, а ее соперница нашла нить своей игры и победила во втором сете.

Решающий третий сет тоже прошел в равной борьбе, но первой брейка лишь в восьмом гейме добилась Севастова и вышла вперед – 5-3. Последнее очко первая ракетка Латвии разыграла уверенно и одержала успех в этой встрече.

За выход во второй тур Севастова заработала 55 очков рейтинга одиночных игр WTA и 8798 долларов США.

Во втором туре Анастасия встретится с победительницей матча между британской спортсменкой Йоханной Контой и японкой Наоми Осакой.

Еще у лиепайчанки намечен старт в турнире парных игр вместе с россиянкой Евгенией Родиной. В первом туре они встретятся с американкой Абигейл Спирс и словенкой Катариной Среботник.

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