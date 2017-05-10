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Севастова первой вышла в четвертьфинал турнира Premier в Мадриде

Ключевые слова севастова анастасия | теннис

Фото: sportacentrs.com

Успешно продолжает играть на турнире серии WTA Premier в столице Испании первая ракетка Латвии Анастасия Севастова. Сегодня она стала первой четвертьфиналисткой Mutua Madris Open. Соперницей Севастовой, занимающей 22-ю строчку в мировом рейтинге, была местная теннисистка Лара Арруабаррена (WTA, 62), с которой Анастасия ранее встречалась уже однажды и одержала победу.

Латвийская теннисистка уверенно взяла очко на своей подаче, по ходу исполнив красивый укороченный удар.

Начиная с пятого гейма Севастова нацелилась на брейк-пойнт и с третьего раза реализовала его. В седьмом Анастасия оформила еще один, вышла вперед 5:2, но завершить быстро партию не получилось. Лара ответила брейком, отыграв сетбол, а в следующем гейме уроженка Лиепаи еще дважды оставалась в шаге от завершения сета.

Вскоре счет сравнялся (5:5), но ненадолго: Севастова тут же выиграла под ноль подачу соперницы, а следом и поставила точку — 7:5.

Второй сет начался с затяжной борьбы на подаче испанки. С четвертой попытки Севастова все-таки оформил брейк, а следом выиграла и второе очко мощным бэкхендом.

Арруабаррена попыталась еще какое-то время оказывать сопротивление, пока в пятом гейме не проиграла еще раз свою подачу и там уже было все ясно — 6:2 в пользу Севастовой.

Матч продолжался 1 час 22 минуты, за которые латвийская теннисистка трижды подала навылет, совершив 3 двойные ошибки и реализовав 5 из 13 брейк-пойнтов. У испанки — 2 эйса, 3 двойных и 2 брейка.

За выход в полуфинал мадридского турнира Севастова поспорит с победительницей матча Кики Бертенс (Нидерланды) — Ирина Бегу (Румыния). Пока Анастасия в столице Испании заработала 215 рейтинговых баллов и 144 тысячи долларов. 

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