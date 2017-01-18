Севастова прошла в третий круг Australian Open

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Латвийская теннисистка Анастасия Севастова успешно прошла второй раунд Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне, одолев сегодня в двух сетах словачку Кристину Куцову. Занимающая 80-я строчку в рейтинге WTA Куцова до сих пор была одной из самых удобных соперниц для Севастовой (WTA, 33). Пять раз до сегодняшнего дня встречались теннисистки и неизменно победа оставалась за представительницей Латвии.

Не стала исключением и шестая очная игра. Хотя начала матч Анастасия с проигранных подач в третьем и пятом гейме, правда, сразу же отыгрывала очки на своих брейках. Решающим в первой партии стал восьмой гейм, когда с третьей попытки Севастовой удалось реализовать еще один брейк-пойнт, а следом и завершить сет на своей подаче — 6:3.

Во втором сете соперницы стали относиться к своим подачам намного бережнее и вплоть до восьмого гейма ни у кого не было шансов оформить брейк. При счете 3:4 Анастасии удалось отыграться с 30-40, а следом реализовать самой четвертый брейк-пойнт в матче.

Латвийская теннисистка вышла вперед (5:4) и здесь завязалась упорная борьба за решающее очко. Куцова вела 15-40, дважды была в шаге от того, чтобы сравнять счет, но Севастова с помощью пары бэкхендов сумела вернуться в игру и вскоре оформить победу — 6:4.

Выигрыш позволила Севастовой заработать в Мельбурне уже 130 рейтинговых очков и $97,5 тысяч. Следующей соперницей Анастасии станет победительница матча Саманта Кроуфорд (США) — Гарбинье Мугуруса (Испания).