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Севастова споткнулась в Тайпее

Ключевые слова севастова анастасия | теннис

Фото: AFP/Scanpix

Во втором туре теннисного турнира "Taiwan Open" лиепайчанка Анастасия Севастова за 67 минут с результатом 2-6, 4-6 проиграла Луции Шафаржовой из Чехии.

В первом туре Севастова легко с 6-0,  6-4 обыграла японку Мию Като, а Шафаржова с результатом 6-3, 6-4 победила Александру Крунич из Сербии.

В своей карьере лиепайчанка с чешкой встречалась только один раз – в 2010 году, когда на турнире в Праге уступила ей с результатом 4-6, 5-7. Находящаяся в рейтинге WTA на 55-м месте Шафаржова в этом сезоне уже может гордиться завоеванной победой в турнире парных игр "Australian Open".

В первом сете чешка дважды сломила подачу Севастовой и уверенно вела в счете с 5-1. В длительном 7-м гейме у Шафаржовой были два сет-пойнта, однако Севастовой удалось спасти этот гейм, но в следующем гейме лиепайчанка сыграла по нулям, и чешка в первом сете одержала уверенную победу.

Во втором сете игра была более равной. Обе теннисистки взяли подачу соперницы, но в 9-м гейме Севастовой не удалось победить при своих подачах, к тому же в сете не смогла отыграться, проиграв матч в двух сетах.

За возможность играть во втором туре турнира в Тайпее лиепайчанка заработала 30 очков в рейтинге WTA. 

В феврале Севастовой предстоят турниры в Дохе и Дубае. Турнир "Qatar Total Open" начнется 13 февраля, а турнир "Dubai Duty Free Tennis Championships" – 19 февраля.

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