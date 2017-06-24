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Севастова второй год подряд проходит в финал турнира на Мальорке

Ключевые слова севастова анастасия | теннис

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова (WTA, 19) сегодня обыграла в двух сетах француженку Каролин Гарсию (WTA, 23) и второй год подряд пробилась в финал турнира на Мальорке. Год назад Севастова также дошла до финала этого турнира и уступила тогда той же Каролин Гарсии. Теперь их пути пересеклись в полуфинале.

Дебют первой партии остался за француженкой. Каролин сразу удалось реализовать брейк-пойнт и выйти вперед.

Анастасия ответила обратным брейком, который, правда, удалось реализовать только с третьей попытки. Дальше уроженка Лиепаи разыгралась, взяла еще три гейма, а в шестом отметилась вот такими двумя красивыми розыгрышами в свою пользу.

В оставшихся геймах теннисистки уверенно брали очки на своих подачах и Севастова довела партию до победы — 6:4.

Второй сет латвийская теннисистка сразу начала с брейка и с такого классного бэкхенда.

Захватив преимущество, Анастасия в пятом гейме реализовала еще один брейк-пойнт, даже несмотря на периодические всплески игры у соперницы.

Шестой гейм Севастова также уверенно забрала, продемонстрировав в его начале еще один приличный бэкхенд.

 В седьмом Гарсия взяла второе очко, но в следующем гейме Севастова поставила финальную точку, взяв заодно реванш и оформив выход в финал — 6:2.

Завтра, когда пройдет решающий матч, Анастасии Севастовой будет противостоять немка Юлия Гергес (WTA, 54).

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