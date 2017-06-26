Севастова завоевала первый титул после возобновления карьеры

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Латвийская теннисистка Анастасия Севастова стала победительницей турнира WTA International на Мальорке, обыграв сегодня в финале немку Юлию Гергес. Год назад Севастова на Мальорке дошла до финала, но уступила в решающем матче француженке Каролин Гарсия, у которой вчера взяла реванш в полуфинале. Теперь Анастасии, занимающей в мировом ранжире 19-ю строчку, предстояло скрестить ракетки с немкой Юлией Гергес, расположившейся в рейтинге WTA на 54-й позиции.

Немка — не самая удобная соперница для латвийской теннисистки. Прежде их пути пересекались четырежды и в трех случаях сильнее оказывалась Гергес. К тому же Юлия в Мальорке шла к финалу очень уверенно, не отдав соперницам больше четырех геймов в одном сете. Но уже в первой партии сегодня Анастасия эту статистику разрушила, взяв сет со счетом 6:4.

Здесь все решили два брейка Севастовой в середине партии, на которые Гергес сумела ответить только одним.

В дебюте второй партии немка вышла вперед (2:0), но латвийка тут же вернула брейк.

Решающим моментом этого сета оказался шестой гейм, когда Гергес удалось еще раз взять подачу Севастовой и уже спокойно довести партию до победы — 6:3.

Третий ключевой сет начался с выигрыша Севастовой на своей подаче. После этого завязалась упорнейшая борьба уже на подаче Гергес. Здесь Анастасия не использовала три брейк-пойнта, но спустя еще один гейм восхитительным бэкхендом сумела вырваться вперед — 3:1.

Юлия сумела тут же вернуть брейк, но Анастасия оформила еще один — 4:2. Остановить разогнавшуюся Севастову было уже невозможно и в девятом гейме была поставлена победная точка — 6:3.

Для Севастовой это второй титул в карьере после португальского Эшторила в далеком 2010 году. С тех пор она успела объявить о завершении карьеры из-за травм в мае 2013 года и вернуться на корт в 2015-м. И вот новый титул, который принес сразу 280 рейтинговых очков и 34,5 тысячи евро.

Севастова на Мальорке принимала участие и в парном разряде, где в дуэте с бывшей первой ракеткой мира Еленой Янкович из Хорватии также дошла до финала. Он должен был состояться сразу после одиночного финала, но по понятным причинам (усталость) Анастасии пришлось отказаться от этой затеи. Таким образом, чемпионками турнира Mallorca Open в паре стали известная швейцарка Мартина Хингис и Юн Цзань Чань из Тайваня.