Севастовой повезло на старте Australian Open

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В Мельбурне стартовал первый турнир гола из серии "Большого шлема" — Australian Open. Первая ракетка ЛатвииАнастасия Севастова (WTA, 35) в стартовом матче встречалась с японкой Нао Хибино (WTA, 99). Хотя латвийская теннисистка и находится намного выше соперницы в рейтинге, однако на фоне затянувшейся с прошлого года семиматчевой безвыигрышной серии ставить на нее с большой уверенностью выглядело бы безрассудством.

Год назад Анастасия добыла в первом матче на AusOpen не без дополнительной помощи со стороны соперницы (тогда это была австралийка Ярмила Вольф), которая из-за травмы не смогла продолжить борьбу. Сегодня произошел аналогичный случай. Теперь уже Хибино не сумела выйти на второй сет из-за болей в спине.

Первый же сет остался за Севастовой. Причем она довольной уверенно вела партию, сделав брейк уже в четвертом гейме. Но потом начались проблемы с концовкой, которые для Анастасии приобретают какой-то хронический характер. Например, вместо 5:1 в ее пользу счет стал 4:2. А вскоре японка была уже в шаге от того, чтобы сравнять результат (4:5). И все-таки травма сказывалась на ее действиях и Севастовой удалось завершить сет в свою пользу — 6:4.

За 36 минут проведенных на корте, Севастова сделала 2 брейка и один эйс, трижды ошиблась на подаче. Хибино один раз взяла подачу оппонентки и допустила одну двойную ошибку.

Таким образом, Анастасия Севастова прошла во второй круг "мэйджора", где теперь встретится со словачкой Кристиной Куцовой (WTA, 81).