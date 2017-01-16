Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Понедельник, 16. января

-2°C
Ветер: ZA 2.3 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Lida, Lidija

Севастовой повезло на старте Australian Open

Ключевые слова севастова анастасия | теннис

Фото: sportacentrs.com

В Мельбурне стартовал первый турнир гола из серии "Большого шлема" — Australian Open. Первая ракетка ЛатвииАнастасия Севастова (WTA, 35) в стартовом матче встречалась с японкой Нао Хибино (WTA, 99). Хотя латвийская теннисистка и находится намного выше соперницы в рейтинге, однако на фоне затянувшейся с прошлого года семиматчевой безвыигрышной серии ставить на нее с большой уверенностью выглядело бы безрассудством.

Год назад Анастасия добыла в первом матче на AusOpen не без дополнительной помощи со стороны соперницы (тогда это была австралийка Ярмила Вольф), которая из-за травмы не смогла продолжить борьбу. Сегодня произошел аналогичный случай. Теперь уже Хибино не сумела выйти на второй сет из-за болей в спине.

Первый же сет остался за Севастовой. Причем она довольной уверенно вела партию, сделав брейк уже в четвертом гейме. Но потом начались проблемы с концовкой, которые для Анастасии приобретают какой-то хронический характер. Например, вместо 5:1 в ее пользу счет стал 4:2. А вскоре японка была уже в шаге от того, чтобы сравнять результат (4:5). И все-таки травма сказывалась на ее действиях и Севастовой удалось завершить сет в свою пользу — 6:4.

За 36 минут проведенных на корте, Севастова сделала 2 брейка и один эйс, трижды ошиблась на подаче. Хибино один раз взяла подачу оппонентки и допустила одну двойную ошибку.

Таким образом, Анастасия Севастова прошла во второй круг "мэйджора", где теперь встретится со словачкой Кристиной Куцовой (WTA, 81). 

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

+ просмотреть все

Другие

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!