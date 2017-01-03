Сезон завершился награждением

Ключевые слова ветераны спорта

Сезон латвийских сениоров спорта завершился конференцией ЛСВС и слетом ветеранов спорта, награждением в общем зачете 53-х спортивных игр ЛСВС, чествованием лауреатов чемпионатов мира и Европы и общественных активистов.

Лиепайский спортивный клуб сениоров впервые в истории завоевал 1-е место в общем зачете организованных Латвийским союзом ветеранов спорта (сениоров) спортивных игр в группе спортивных клубов.

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