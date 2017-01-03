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Сезон завершился награждением

Ключевые слова ветераны спорта

Лиепайский спортивный клуб сениоров впервые в истории завоевал 1-е место в общем зачете организованных Латвийским союзом ветеранов спорта (сениоров) спортивных игр в группе спортивных клубов.

Сезон латвийских сениоров спорта завершился конференцией ЛСВС и слетом ветеранов спорта, награждением в общем зачете 53-х спортивных игр ЛСВС, чествованием лауреатов чемпионатов мира и Европы и общественных активистов. 

ЗНАЧОК ЛАУРЕАТА СПОРТА ЛСВС ПОЛУЧИЛИ:
Илзе Блумбаха (гребля на байдарках)
Ивар Лапиньш (легкая атлетика)
Петерис Валдманис (легкая атлетика)
Астрида Зитмане (президент ЛСКС)
 

БЛАГОДАРСТВЕННУЮ ГРАМОТУ ПОЛУЧИЛИ:
Астрида Зитмане (президент ЛСКС)
Сандра Билейше (пауэрлифтинг)
Гунтис Грантиньш (легкая атлетика)
Марина Варславане (волейбол)
Илмар Стракшс (новус)
Ингус Ругевиц (новус)
Дайна Фреймане (новус)
Лариса Роке (волейбол)
Имант Грудулс (шахматы) 
Николай Овчинников (шахматы)

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