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Стрельцы из лука начали сезон

Ключевые слова стрельба из лука

Фото: archery.lv

На прошедшем в середине января в Вентспилсе открытом чемпионате Латвии по стрельбе из лука в помещениях в общем зачете 1-е место завоевал клуб "Archery Liepaja".

За восемь индивидуальных и два командных комплекта медалей соревновались 22 клуба. Ни одной из команд не удалось одержать две победы, поэтому в общем зачете судьбу 1-го места решило то, что лиепайчане были единственными, кто наряду с золотыми, сумел завоевать также серебряные медали.

В пользу клуба "Archery Liepaja" в классе неоснащенного лука среди женщин золото завоевала Гита Каруле, оставив за собой Кинтию Лайму Тринкуну из клуба "Линдалес угунс" Дурбского края. В свою очередь, Виталий Соловьев в этом же классе среди мужчин завоевал серебряную медаль, уступив Нерюсу Шведасу из Литвы. 

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