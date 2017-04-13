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У Гиты Каруле рекорд мира и чемпионский титул

Ключевые слова стрельба из лука

В Румынии состоялся чемпионат мира по стрельбе из лука, проводившийся по правилам Международной ассоциации полевой стрельбы из лука ИФАА. Четверо из восьми представителей клуба "Archery Liepaja" вернулись домой с медалями, а Гита Каруле с новым мировым рекордом стала чемпионкой.

В первые два дня участники должны были стрелять в раунде ИФАА Indoor – 20 ярдов (18,2 метра), а на третий день – раунд ИФАА Flint, в котором результата достигают, стреляя с разных дистанций, сразу их обходя.

Установив новый мировой рекорд в женской конкуренции в классе неоснащенных луков, чемпионкой стала Гита Каруле, а еще две медали в Лиепаю привезли юниоры. Никола Арета Калинина заняла 3-е место в классе олимпийских луков, а Лива Фреймане поднялась на третью степень пьедестала почета в классе неоснащенных луков.

Карлис Эрнест Клестров, установив новый рекорд Латвии, завоевал титул вице-чемпиона в классе неоснащенных луков в детской конкуренции. Янис Бружис в классе олимпийских луков занял 8-е место, но приложил много труда, чтобы наши лучники стали лауреатами чемпионата мира. 

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