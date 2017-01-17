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У Матиса Микниса – бронза чемпионата Европы

Ключевые слова бобслей

Экипаж пилота сборной Латвии по бобслею Оскара Киберманиса и его толкающего лиепайчанина Матиса Микниса в субботу в Витенберге в Германии завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы.

Оскар Киберманис с Матисом Микнисом в первом заезде стартовали лишь пятнадцатыми, но в снежных условиях заняли третье место. В первом заезде убедительно  более быстрым был экипаж немца Франческо Фридриха (55,86 секунды), а экипаж его соотечественника Йоханнеса Лохнера уступил на 0,36 секунды. Двойка Киберманиса двигалась еще на 0,07 секунды медленнее, причем с такой же скоростью удалось проехать и российскому спортсмену Алексею Стульневу. Второй заезд из-за сильного снегопада был отложен на полчаса, после чего во втором заезде у Киберманиса был второй результат, что позволило ему обойти Стульнева, однако нашим не удалось обогнать ни одного из немцев.

В соревнованиях уверенную победу одержал Фридрих, который обошел Лохнера на 0,71 секунды, а экипаж Киберманиса отстал еще на 0,06 секунды. После восстановления независимости Латвии бобслеисты нашей страны в  состязаниях двоек на чемпионатах Европы по бобслею призового места удостоились во второй раз. Первый раз был в 2015 году, когда Оскар Мелбардис и Даумант Дрейшкенс завоевали серебро.

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