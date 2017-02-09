Успехи молодых дзюдоистов в Риге

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На открытом чемпионате Латвии по дзюдо среди молодежи до 21 года в трех весовых категориях лавры победителей пожали воспитанники Лиепайской комплексной спортивной школы.

В весовой категории до 66 килограммов победил лиепайчанин Руслан Соха, который в финале одолел Ричарда Морозова из Елгавы. Успех Руслана повторил Никита Дуйнов, который остался непревзойденным в весовой категории до 81 килограмма, в финале выиграв у Даниила Сминовского из спортивной школы Всеволода Зеленого. В свою очередь, третью золотую награду в Лиепаю привез Максим Чечеткин, который в финале превзошел Антона Васильева из клуба "Лидо".

Кроме трех золотых медалей в Лиепаю одну серебряную привез Артем Галактионов в весовой категории до 73 килограммов. В финале он проиграл Гаюсу Бразионису из Литвы.

В командном зачете 1-е место поделили Лиепайская комплексная спортивная школа и Адажская ДЮСШ. Тренер лиепайчан Вацлав Яжевич после турнира был очень доволен достижениями своих воспитанников.