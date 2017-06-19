Успешное начало в Мальорке

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Продолжая сезон на травяном покрытии лиепайчанка Анастасия Севастова в первом этапе теннисного турнира серии "Интернэшнл" в Мальорке за два часа и одну минуту со счетом 7-6 (7:2), 5-7, 6-1 обыграла 51-ю ракетку мирового рейтинга Елизу Мертенс из Бельгии.

Севастова в этом турнире была посеяна под 2-м номером, а в прошлом году она играла в финале.

В первом сете она дважды переломила подачу соперницы, однако завоевать инициативу не получилось, и победитель был определен в тай-брейке. В первых пяти розыгрышах выиграла принимающая подачи, однако в продолжение доминировала Севастова, победив со счетом 7:2. В начале второго сета Севастова была в роли догоняющей со счетом 0-3, но выиграла в последующих четырех геймах и вырвалась вперед. Мертенс выиграла 11-м гейм, а потом и весь сет.

Третий сет Севастова провела очень уверенно. Анастасия проиграла только в четырех розыгрышах при своей подаче, а также дважды ломала подачу соперницы, добившись успеха 6-1.

За преодоления первого тура Севастова заработала 30 очков рейтинга WTA и премию в размере 2742 евро.

В первом туре турнира парных игр Севастова вместе с бывшим лидером рейтинга WTA Еленой Янкович из Сербии будут играть с австралийкой Джессикой Мур и Варатчаей Вонгтеанчай из Таиланда.